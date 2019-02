Reacties op aanblijven Pieter Elbers bij KLM

Vliegersbond VNV is positief over het feit dat er nu duidelijkheid is over de herbenoeming van Elbers. ''Hopelijk zal de storm nu snel overwaaien", aldus een woordvoerder. ''Hiermee kan de discussie weer gaan over wat echt belangrijk is: de exacte plannen overde positie en aansturing van KLM."



Ook de actiegroep die 25.000 handtekeninge verzamelde voor het aanblijven van Elbers is blij. "Dat Pieter Elbers verder kan op de door hem ingezette koers samen met alle KLM-werknemers geeft vertrouwen en motivatie, voor de toekomst, " zegt woordvoerder en KLM-vlieger Steven Verhagen. "Eensgezindheid heeft zijn uitwerking niet gemist."



"Pieter Elbers heeft de afgelopen jaren uitstekend werk verricht bij KLM", zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra tegen persbureau ANP. "Hij heeft het bedrijf concurrerender gemaakt en dat werk moet voortgezet, ook voor Air France-KLM als geheel."



Het bestuur van moederbedrijf Air France-KLM bevestigde dinsdagavond onder voorwaarden akkoord te zijn met een nieuwe termijn van vier jaar.