Raad van State kritisch over plan dividendbelasting

Miljoenentegenvaller hoger onderwijs

Het hoger onderwijs in Nederland moet het volgend jaar met minder geld stellen dan verwacht. Om een tegenvaller elders op de begroting van het ministerie van Onderwijs op te vangen wordt de bijdrage van het Rijk, de zogenoemde 'lumpsum', met 19,5 miljoen euro verlaagd. In 2018 zijn meer Nederlanders gaan studeren. "Dat is op zich een positieve ontwikkeling," stelt het ministerie. Maar in financiële zin betekent het een tegenvaller volgend jaar van 212 miljoen euro.



Studenten worden "opnieuw in de kou gezet" door het kabinet, stellen de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in reactie op de troonrede en de Miljoenennota.



Studenten zijn volgens LSVb en ISO al meer kwijt aan onder meer hun studielening. "Studenten worden op deze manier dubbel geraakt. Ze worden gedwongen tot een hogere schuld en hogere uitgaven, terwijl de kwaliteit van hun onderwijs door forse bezuinigingen daalt," zegt Carline van Breugel van de LSVb.



Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten VSNU, noemt "de verdubbeling" van de bezuinigingen "een klap in het gezicht" van studenten en docenten. "De financiering van het hoger onderwijs is al jarenlang uitgehold en tot 2021 wordt er ondanks economische groei netto bezuinigd op wetenschappelijk onderwijs," aldus de voorzitter. De universiteiten roepen de minister op om de bezuinigingen van tafel te halen en het geld uit het leenstelsel versneld in te zetten, "om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek niet in gevaar te brengen".