PVV Purmerend pleit voor kinderpardon, of toch niet?

BREEK! (maar serieus)



PVV Purmerend zet Kinderpardon op de agenda van Purmerendse raad.



kinderpardon moet uitgevoerd worden, schadenota Scherder aangehaald, uithaal naar cysnisme onder bevolking én naar houding regering t.o.v. dit onderwerp.



24 januari wordt het besproken. pic.twitter.com/CxB0FlsYfZ — Tim Hofman ♔ (@debroervanroos) 15 januari 2019

Soenjoto richtte zich tot BNN-presentator Tim Hofman, die na het maken van de documentaire Terug Naar je Eige Land meer dan 250.000 handtekeningen inzamelde voor zo'n pardon. "Vanuit een misschien erg onverwachte hoek willen wij je meedelen achter je actie te staan om het kabinet te verzoeken een generaal kinderpardon uit te voeren", schrijft Soenjoto.



Ruzie

Hofman zette haar brief dinsdag op sociale media. Hij is 'blij en trots' met haar steun, zegt hij tegen persbureau ANP. De vraag is echter met welke PVV Purmerend Hofman precies te maken heeft gehad. Daar is men het binnen de partij zelf namelijk ook niet helemaal over eens.



Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar werd in eerste instantie een driekoppige PVV-fractie geïnstalleer in de Purmerendse raad. Fractievoorzitter Soenjoto kreeg het echter vrij snel aan de stok met haar collega Nicole Moinat, vooral over de te voeren toon.



Het conflict is zo hoog opgelopen dat er inmiddels twee PVV-fracties in de gemeenteraad van Purmerend zitten, die beiden vinden dat ze de ware partij vertegenwoordigen. Moinat heeft daarin misschien een lichte voorsprong. Landelijk partijleider Geert Wilders sprak zijn steun aan haar uit. Het derde raadslid in Purmerend voegde zich bij Soenjoto. Zij was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.



Amsterdam is voor

De gemeenteraad van Amsterdam ging Soenjoto in september al voor. Een motie van ChristenUnie-raadslid Don Ceder kreeg steun van negen Amsterdamse partijen, die allen vonden dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen, moeten mogen blijven.