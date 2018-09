PVV onder vuur om voorstel voor islamverbod

'Mensen gaan merken dat het beter gaat'

Nederlanders gaan de komende tijd merken dat het beter gaat. Daar is premier Mark Rutte van overtuigd, op de dag dat zijn derde kabinet voor het eerst een begroting presenteert. Zorgen heeft hij vooral over de internationale instabiliteit.



Het kabinet kan meer uitgeven omdat de economie zo hard groeit. "Deze groeispurt lijkt zich meerjarig te bestendigen." Er wordt het komend jaar onder meer geïnvesteerd in de zorg, onderwijs en defensie. "Mensen zullen ook merken dat het in de portemonnee wat beter gaat. We zien de lonen stijgen, er is ruimte voor lastenverlichting."



Rutte rekent ook op de hulp van werkgevers om mensen te laten ervaren dat het beter gaat. De premier wijst erop dat "over een breed front de cao-lonen omhoog gaan". Een paar jaar geleden moest hij het bedrijfsleven nog oproepen de salarissen te verhogen. "Dat hoef ik nu niet te doen."



Maar niet alles draait om wat zich binnen de landsgrenzen afspeelt, aldus de premier. "Ik denk dat we ons als land ook zorgen maken over de wereld. Hoe gaat het met grote vraagstukken als klimaatverandering? Dat zijn ook onderwerpen waar de troonrede aandacht aan besteedt, hoe we mét de samenleving samen grote vraagstukken willen aanpakken."



Een van die grote vraagstukken is de pensioenhervorming. Die moet het pensioenstelsel toekomstbestendig maken. Het kabinet had gehoopt dat met Prinsjesdag rond te hebben. Maar de onderhandelingen met werkgevers en werknemers zijn taai. Rutte blijft "gematigd positief". Hij vindt dat het kabinet voldoende maatregelen neemt om buffers op te bouwen voor economisch slechte tijden.



Hij wijst dan op de poging het pensioenstelsel te hervormen, de afbouw van de gaswinning in Groningen en de hervorming van de arbeidsmarkt. Uit diverse recente onderzoeken blijkt dat weinig mensen vertrouwen hebben in de regering. Rutte denkt dat vertrouwen te kunnen herwinnen. Door te "zorgen dat de lastenverlichting er komt. Daar hebben we meerderheden voor nodig in beide Kamers, ik vertrouw daar ook echt op", zei hij met een verwijzing naar de minimale meerderheid van de regeringspartijen in Tweede en Eerste Kamer.



Die laatste dreigt de coalitie komend voorjaar ook nog eens te verliezen, waardoor zij op hulp van oppositiepartijen aangewezen zou zijn.