PvdA wil aangifte bestuurder Cheider vanwege 'discriminatie'

Schoolbestuurder Herman Loonstein zei in een reportage van AT5 over opvang van ongedocumenteerden in Buitenveldert over mensen 'uit Iran, Irak en Soedan komen en velen uit die gebieden' dat zij 'in het verleden, en in het recente verleden, in staat zijn geweest om handelingen te verrichten, zich te gedragen met geweld naar Joodse personen en joodse gebouwen.'



Deze uitspraken vindt de fractie van de PvdA 'zeer verwerpelijk'. Ook is het volgens fractievoorzitter Sofyan Mbarki 'onbegrijpelijk dat een Amsterdamse schoolbestuurder mensen afkeurt op basis van hun afkomst'. Daarom vraagt de PvdA-fractie het college om ambtshalve aangifte te doen van 'discriminatie of belediging'.



Onderwijsinspectie

Het is niet de eerste keer dat het schoolbestuur van de joodse basisschool Cheider in opspraak raakt. De school zou, zo concludeerde de Inspectie van het Onderwijs eind vorig jaar, onvoldoende doen om de sociale veiligheid op de onderwijsinstelling te waarborgen.



De inspectie stelde ook vast dat het bestuur tijdens een zedenzaak in 2012 - waarvoor een voormalige leraar van de school werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het plegen van ontucht met een 13-jarige leerling - niet adequaat had gehandeld. 'Het heeft, ondanks herhaaldelijk aandringen van de inspectie, onnodig lang gewacht met het doen van aangifte,' aldus de Onderwijsinspectie.



Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman (PvdA) maakte zich destijds 'ernstige zorgen' over het bestuur van Cheider. Naar aanleiding van de bevindingen van de Onderwijsinpsectie schortte de wethouder de verkennende gesprekken die de gemeente Amsterdam met het Cheider voerde over nieuwe huisvesting en hun voorschool op, tot de uitkomsten van het vervolgonderzoek bekend zijn.