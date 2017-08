PvdA-jeugd flirt met GroenLinks

Opvallend is dat het initiatief weer komt van de nu kleinste partij

Het is niet voor het eerst dat er binnen de twee linkse partijen gesproken wordt over samenwerking. Opvallend is het wel dat het initiatief doorgaans komt van de partij die op dat moment de minste zetels heeft.



Zo pleitte voormalig PvdA-leider Diederik Samsom vorig jaar voor samenvoegen van de fracties van zijn partij en GroenLinks in de Tweede Kamer, maar dat hield Jesse Klaver toen af.



Op haar beurt kreeg oud-GroenLinksleider Femke Halsma in 2006 de deksel op haar neus van de toenmalige PvdA-top, toen zij opriep tot linkse samenwerking. 'In het verleden heeft de PvdA zich vaak erg arrogant gedragen in gesprekken over het onderwerp,' schrijft Croon.



Momenteel staat zijn partij er belabberd voor in de ramingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl GroenLinks in 2018 weleens de grootste zou kunnen worden.



Beide partijen houden in september een ledenvergadering en Croon hoopt zijn voorstel daar te kunnen bespreken, zodat er ruimte komt voor een experiment. De stadsdeelcommissies krijgen komende jaren weer minder bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zij zullen voornamelijk fungeren als ogen en oren van de gemeenteraad in de wijken.



