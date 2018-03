PvdA en CDA willen straatintimidatie beboeten

Die wet moet regelen dat seksuele intimidatie als overtreding wordt opgenomen in het wetboek van strafrecht. Zo kan de politie boetes gaan uitdelenen aan daders, aldus de initiatiefnemers PvdA-leider Lodewijk Asscher en vice-fractievoorzitter Madeleine van Toorenburg van het CDA.



"De vrijheid om onszelf te zijn is een groot goed en het verdedigen waard. Die vrijheid wordt aangetast door seksuele intimidatie en dat mogen we niet accepteren. Vrouwen bekennen 's avonds toch liever niet de straat op te gaan. Of zich anders te kleden," zegt Asscher.



Veilig en ongestoord

"Natuurlijk is er meer nodig, maar deze wet biedt meer mogelijkheden tot handhaving en legt de norm helder vast: seksuele intimidatie is niet normaal. Je wil er zeker van zijn dat je veilig en ongestoord over straat kan lopen,'' aldus de PvdA-leider.



Volgens Van Toorenburg is een aantal steden, waaronder Amsterdam, inmiddels de strijd aangegaan tegen de straatintimidatie. "Wij denken dat het belangrijk is dat deze normstelling overal geldt. Het is immers niet normaal dat mensen zich niet meer veilig voelen op straat."



"Het kan wat ons betreft niet langer zo zijn dat onverlaten heersen over de straten, anderen serieus intimideren en daar gewoon mee weg kunnen komen. Laat maar duidelijk zijn wat niet getolereerd wordt, en dan hebben we het beslist niet over wat nagefluit, hoe hinderlijk soms ook. Nee, het gaat hier om lieden die anderen vrees aanjagen'', zegt Van Toorenburg.



Maximale boete

Uit onderzoeken blijkt volgens de twee partijen dat meer dan de helft van alle vrouwen te maken heeft met seksuele intimidatie. Onder jonge vrouwen is dat zelfs twee op de drie. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komt er een maximale boete van 8200 euro te staan op seksuele intimidatie.



In Amsterdam wordt al een tijdje gewerkt aan een verbod op straatintimidatie. In 2016 besloot de gemeente een waarschuwingsverbod in te stellen en vanaf 1 januari 2018 zou overtreders een boete van 190 euro boven het hoofd hangen.



Maar eind vorig jaar maakte waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen bekend dat er nog geen boetes uitgedeeld worden. De stad heeft die optie met minstens een jaar uitgesteld vanwege gebrek aan kennis bij handhavers.



