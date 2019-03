Puber slaapt slecht door schermgebruik in de avond

83 procent jongeren staart vlak vóór de nachtrust uren naar mobiel RIVM

"We hebben nu echt in de thuissituatie onderzocht wat er gebeurt als jongeren een week lang afzien van schermgebruik dan wel een oranje bril in de avond dragen die de slaap verbetert," vertelt Linda van Kerkhof van het Centrum Gezondheidsbescherming (RIVM). "En dan zie je wel degelijk verschillen ten opzichte van normaal gebruik."



De uitkomst is dat allebei deze gedragsveranderingen leiden tot ongeveer twintig minuten eerder in slaap vallen en wakker worden, en tot minder klachten van slaaptekort. Van Kerkhof: "Dat is belangrijk, want we weten dat slaapklachten kunnen zorgen voor een slechtere concentratie overdag, mindere prestaties en op lange termijn zelfs voor gezondheidsproblemen."



Reductie is nodig

Overigens ligt het schermgebruik van jongeren in de avond nog hoger als televisiekijken wordt meegeteld. Maar volgens het RIVM gaat het hier om een ander soort blootstelling, waarvan de effecten op de slaap niet zichtbaar zijn.



Fabrikanten van mobiele telefoons en tablets bieden tegenwoordig apps of ingebouwde filters aan die de gebruiker in de avonduren beschermen tegen te veel blauw schermlicht. Bieden die soelaas? Dat is nog niet duidelijk.