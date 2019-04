ProRail en NS praten praten over 'afschuwelijke' campagne

De spoorbeheerder waarschuwt met name jongeren onder de naam 'Victim Fashion, created by accident' voor de gevaren op het spoor, door (nagemaakte) beschadigde kleding te tonen die jongeren droegen toen ze slachtoffer werden van een treinongeluk.



Marjan Rintel, directeur operatie bij de NS, liet eerder vandaag weten de campagne ongepast te vinden. De beelden herinneren machinisten en conducteurs aan traumatische ervaringen met spoorongelukken waar ze mee te maken hebben gehad en vallen veel NS'ers dan ook rauw op het dak, aldus Rintel.



Ze zegt dat NS het belang van de campagne begrijpt, maar het niet eens is met de vorm die ProRail heeft gekozen. "Ik heb aan de directie van ProRail onze verbazing, ongenoegen en afschuw geuit," aldus de NS-topvrouw.



Geschokte reacties

Op Twitter reageert een aantal NS'ers inderdaad geschokt. 'Wauw, gewoon wauw,' schrijft bijvoorbeeld machinist Edwin. "Ik heb een half jaar bij een psycholoog gelopen na mijn laatste aanrijding en dacht er overheen te zijn. Verkeerd gedacht. Mijn hartelijke dank," besluit hij cynisch. ProRail laat aan deze Edwin weten: "Het is wat ons betreft nooit een stap te ver om slachtoffers te voorkomen."



Ook mensen die zeggen nabestaande te zijn van een spoorongeluk laten zich op Twitter horen. Ze noemen de campagne van ProRail 'walgelijk', 'kansloos' en 'respectloos'.



Stijging

Woordvoerder Andy Wiemer van ProRail laat weten de geschokte reacties 'heel vervelend' te vinden. "Dat is niet de bedoeling en dat betreuren we." Wiemer zegt dat er een 'impactvolle' campagne nodig was om de gevaren rond het spoor bij jongeren onder de aandacht te krijgen. "En de campagne slaat bij jongeren ook goed aan. Dat zien we onder meer op Instagram."



Gisteren lichtte ProRail tegenover deze site de campagne al toe: "De afgelopen twee jaar zien we een duidelijke stijging van het aantal mensen dat verongelukt op en rond het spoor. Waar dit zes dodelijke slachtoffers waren in 2016, steeg dit naar twaalf in 2017 en zelfs zeventien in 2018. Onder de slachtoffers waren ook jongeren." Naast de zeventien dodelijke ongelukken waren er vorig jaar 522 ongevallen met letsel en 4000 bijna-ongevallen.