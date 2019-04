Privacywaakhond wil opheldering over meldpunt FvD

Om namen te verzamelen moet je volgens de wet een gegronde reden hebben. Die lijkt te ontbreken. De onafhankelijke privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil opheldering van het wetenschappelijk instituut van de partij.



Dat zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Als je een bestand aanlegt met daarin persoonsgegevens, zoals de namen van leraren en hun politieke voorkeur, dan moet je een wettelijke grondslag hebben, een goede reden, om dat te doen. Die zie ik niet zo 1-2-3. Welke gegevens worden er allemaal verzameld?"



Daarom vraagt de AP opheldering aan de makers van het meldpunt, het wetenschappelijk bureau van de partij. "Het is afhankelijk van het antwoord hoe we verder gaan." Het kan leiden tot een formele waarschuwing.



Meldpunt

Het Forum-meldpunt voor 'indoctrinatie' veroorzaakte eerder al flinke ophef. Premier Rutte noemde de 'kliklijn' 'bizar' en 'spionage in de klas': "Dat gaan we niet doen."



Of de melders inderdaad persoonsgegevens doorgeven, is niet bekend. Aanvankelijk riep de politieke partij van Thierry Baudet op om ervaringen met 'vooringenomen toetsen, politiek gekleurde examenvragen (...) en partijdige docenten' te delen, zoals de tekst op de partijwebsite luidde.



Na de commotie plaatste de partij afgelopen weekeinde een toelichting op de website waarin benadrukt wordt dat 'nergens gevraagd wordt om namen van partijdige leraren': "Vanzelfsprekend respecteren we de privacy van leraren en schoolbestuurders."



