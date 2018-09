Prinsjesdag 2018: dit zijn de belangrijkste plannen

Economie

Het mkb-tarief in de vennootschapsbelasting (winsten tot 200.000 euro) wordt stapsgewijs verlaagd van twintig naar zestien procent in 2021, vanaf 2020 is er 100 miljoen euro beschikbaar voor lastenverlichting op arbeid in het midden- en kleinbedrijf. Ook investeert het kabinet minstens één miljard euro in het toekomstfonds Groningen.



Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) komt volgend jaar met een wet waarmee ze overnames in de Nederlandse telecommunicatiesector mag verbieden of terugdraaien. Dat kan ze alleen doen als een overname 'een bedreiging vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid'.



Koningshuis

De grondwettelijke uitkering van de koning, die jaarlijks wordt geïndexeerd en de inkomens van rijksambtenaren volgt, bedraagt 926.000 euro in 2019, 24.000 hoger dan dit jaar. Máxima krijgt een toelage van 367.000 euro. Dat is 9000 euro meer dan de 358.000 van dit jaar. Gezamenlijk krijgen de leden van het koninklijk huis er 2,5 procent extra bij.



Sociale Zaken

Het experiment met de maatschappelijke diensttijd, een wens van de christelijke partijen, blijkt een veel groter succes dan verwacht. Daarom schuift het kabinet 6,3 miljoen euro extra naar voren om de geplande 41 projecten te betalen.



Defensie

Na jaren snijden krijgt het ministerie van Defensie weer extra geld. Het grootste deel van de extra miljoenen gaat naar het op peil brengen van het materieel. Vanaf 2019 krijgen alle militairen een nieuwe gevechtsuitrusting.



Wonen

De woningbouwproductie moet flink opgeschroefd worden, jaarlijks zijn zo'n 75.000 nieuwe huizen nodig. Vergunningtrajecten moeten korter. Er ligt bijna 40 miljoen euro klaar om woningen te bouwen op oude bedrijventerreinen of rond oude havens.



Asiel

Het kabinet komt met plannen om de asielprocedure korter te maken, via een aanpassing van het Vreemdelingenbesluit. Hierdoor hoeft er geen gehoor meer worden afgenomen bij 'evident kansloze' herhaalde asielaanvragen. Dat betekent dat IND'ers meer tijd overhouden en sneller een besluit nemen.