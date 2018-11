Preventieakkoord: zo moeten we gezonder worden

Maatregelen tegen roken

Huidige situatie: 23,1 procent volwassenen rookt, 8 procent jongeren rookt, 9 procent zwangere vrouwen rookt



Ambitie voor 2020: Minder dan 20 procent volwassenen rookt, minder dan 5 procent zwangere vrouwen rookt



Ambitie voor 2040: Minder dan 5 procent volwassenen rookt, geen enkele jongere of zwangere vrouw rookt meer



De belangrijkste maatregelen:



- Per 2020 worden rookwaren bij supermarkten uit het zicht gehaald en per 2021 bij andere verkooppunten. Ook is dan reclame aan de voorgevel verboden.



- De prijs van een pakje sigaretten gaan in 2020 met een euro omhoog. In 2023 moet een pakje 10 euro kosten.



- Sigaretten zitten vanaf 2020 in neutrale verpakkingen. Voor sigaren en e-sigaretten zal dit in 2022 ingaan.



- In 2020 zijn alle schoolterreinen, kinderopvanglocaties en kinderboerderijen rookvrij. In 2025 zijn alle speeltuinen en sportverenigingen rookvrij.



- Rookruimten in de horeca en in openbare gebouwen worden uiterlijk juli 2022 gesloten. In het bedrijfsleven moet dat in 2023 het geval zijn.



- In 2020 krijgen alle zwangere vrouwen die roken een stopadvies van de verloskundig zorgverlener.



- Campagnes om de sociale niet-roken norm en het draagvlak voor maatregelen te versterken.



- In 2030 is de gehele zorg rookvrij (instellingen voor verslavingszorg in 2020, ziekenhuizen en GGZ in 2025).