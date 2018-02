PostNL onderuit op positief Damrak

Op het Damrak ging postbezorger PostNL stevig onderuit na de bekendmaking van zijn jaarcijfers.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent in de plus op 538,24 punten. De MidKap zakte een fractie tot 823,61 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,7 procent vooruit.



PostNL kelderde ruim 16 procent in de MidKap. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal, ondanks verder dalende postvolumes, meer omzet. Beleggers struikelen met name over de genoemde impact van regelgeving voor de postmarkt die PostNL 50 miljoen tot 70 miljoen euro zal kosten. Daar werd eerder op 30 miljoen tot 50 miljoen euro werd gerekend. Voor 2018 gaat het bedrijf uit van 10 tot 12 procent minder post.