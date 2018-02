PostNL dissonant op groene beursdag

Verder was het sentiment positief in navolging van de winsten op de beurzen in de Verenigde Staten van voor het weekeinde, waar de inflatievrees wat verder wegebde.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,8 procent in de plus op 538,31 punten. De MidKap zakte door het forse koersverlies van PostNL wel 0,1 procent tot 822,54 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent.



PostNL kelderde na zijn negatievere vooruitblik voor de komende jaren ruim 17 procent in de MidKap. Het bedrijf voorziet fors hogere kosten dan eerder gedacht door de impact van regelgeving voor de postmarkt. PostNL boekte in het vierde kwartaal met dank aan de pakketbezorgingstak wél meer omzet.



Grootste stijger

Air France-KLM was bij de middelgrote bedrijven de grootste stijger met een plus van 3 procent. TomTom steeg 1,5 procent. De navigatiedienstverlener gaat samenwerken op het gebied van zelfrijdende voertuigen met de Duitse softwaremaker voor de auto-industrie Elektrobit.



Bij de hoofdfondsen stond telecom- en kabelbedrijf Altice bovenaan met een winst van 2,3 procent. Ahold Delhaize won 1,1 procent. Volgens de Belgische krant De Standaard wordt topman Dick Boer opgevolgd door ex-Delhaize-topman en huidig vice-topman van het gecombineerde bedrijf Frans Muller. Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX waren de grootste dalers met minnen van 1,3 en 1,6 procent.



Bij de kleinere bedrijven boekte de Israëlische investeringsmaatschappij Kardan 8,6 procent winst. Het in Amsterdam genoteerde fonds meldde een klus in India voor dochteronderneming Tahal.



Primark

In Londen won AB Foods, eigenaar van kledingketen Primark, ruim 3 procent. De relatief warme herfst heeft de verkopen van Primark geen goed gedaan. Wel werd de week voor kerst een recordomzet gedraaid en ook het begin van de voorjaarsverkoop was bemoedigend. De telecombedrijven Nokia en Ericsson wonnen verder tot dik 2 procent na aankondiging van de plannen voor de uitrol van 5G-netwerken.



De euro was 1,2306 dollar waard, tegen 1,2309 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 64,01 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder, op 67,64 dollar per vat.