Postnatale depressie vaak taboe

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.



In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.000 vrouwen een depressie na hun bevalling. De klachten worden niet altijd herkend, en ook is er soms sprake van schaamte over de zwartgallige gevoelens, aldus experts. Een op de zeven vrouwen die een depressie kreeg, sprak er nooit met iemand over.



Onderzoekers ondervroegen vijfhonderd vrouwen die te maken kregen met de aandoening, en duizend personen van wie iemand in de omgeving eraan leed. Zo'n 43 procent van de moeders kwam bij psycholoog of psychiater terecht. De kraamhulp of het consultatiebureau worden nauwelijks geraadpleegd (17 procent).



Geen slechte moeder

Vandaag begint een campagne om postnatale depressie bespreekbaar te maken. Staatssecretaris Paul Blokhuis: "Het is belangrijk dat professionals hier aandacht voor hebben. Zeker zo belangrijk is dat net bevallen moeders erover durven te praten. Want je bent geen slechte moeder als je niet op een roze wolk zit."