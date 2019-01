Politiek verdeeld over nut nieuwe onderwijsstaking

Ik snap dat ouders het vervelend vinden, maar het is veel erger als er straks geen leraar meer voor de klas staat Lisa van Westerveld (GroenLinks)

Creatieve optelsom

GroenLinks vindt dat het kabinet, net als D66, wel een heel creatieve optelsom maakt van alle losse investeringen in het onderwijs. "Voor ons is het vooral belangrijk dat alle onderwijssectoren nu samen actie gaan voeren. Wij gaan voor minder werkdruk, terugdraaien van eerdere bezuinigingen en meer waardering. Dat moet gebeuren in het hele onderwijs," aldus Kamerlid Lisa van Westerveld.



In de wandelgangen van de Tweede Kamer wordt wel gefronst bij het gekozen impopulaire actiemiddel, weer een staking. Zeker omdat eerder bij de acties in het basisonderwijs bleek dat er steeds minder begrip is onder ouders voor het feit dat leraren het werk neerleggen. Westerveld: "Ik snap dat ouders het vervelend vinden, maar het is veel erger als er straks geen leraar meer voor de klas staat."



Van Meenen (D66) laat zich niet uit over de staking op zich, maar ook hij lijkt er zijn twijfels bij te hebben. De VVD wil überhaupt niet reageren op de plannen van de vakbeweging. De PVV van Geert Wilders is wél uitgesproken.



Managers, bestuurders

Kamerlid Harm Beertema zegt: "Ik vind staken niet op zijn plaats, ouders worden zo in een vervelende situatie gebracht." De PVV'er vindt het sowieso niet nodig dat er nog meer geld bij het onderwijs gaat. "Het onderwijs is er, ondanks eerdere investeringen, helemaal niet beter op geworden."