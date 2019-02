Politiebonden gaan ministerie blokkeren

"Wie niet horen wil moet maar voelen," aldus de bonden in een aankondiging. "In Den Haag zullen ze weten dat ze letterlijk en figuurlijk niet meer om onze eisen heen kunnen!"



Honderden politieagenten en een aantal politievoertuigen maken dezelfde dag in de Hofstad ook de entree tot de Malietoren, het hoofdkantoor van werkgeversvereniging VNO-NCW, onmogelijk.



Overleg geklapt

Afgelopen november klapte het overleg over het pensioen met de sociale partners. Gisteren maakte minister Koolmees (Sociale Zaken) bekend dat het kabinet zelf met plannen komt om het pensioenstelsel te hervormen.



De politiebonden - ACP, NPB, ANPV en VMHP - willen dat de AOW-leeftijd op 66 jaar wordt bevroren, dat eerder stoppen met werken mogelijk wordt gemaakt en dat ZZP'ers ook een goed pensioen kunnen opbouwen.Daar komt nog eens bij dat nieuwe pensioenkortingen dreigen.



Met de aankomende acties willen de politiebonden ook druk zetten op het kabinet om deze kortingen te voorkomen. Ze roepen vakbonden van andere sectoren op om woensdag 13 februari hetzelfde te doen.



Wetten en regels

Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP: "Het kabinet zegt wel dat pensioen van de werkgevers en werknemers is, maar vergeet voor het gemak dat zij over de wetten en regels gaan waaraan pensioenen moeten voldoen en over de fiscale boete op afspraken over eerder stoppen met werken."



De verwachting is dat er op 11 februari aan de totale actie ongeveer 300 tot 350 politiemensen in burger en in uniform deelnemen. Overigens is toegezegd dat zij tijdens het protest gewone burgers zijn, zonder de extra bevoegdheden die de politie normaal heeft.