Politie wil meldplicht na illegaal vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling zijn politiemensen de afgelopen jaren regelmatig bekogeld met zwaar vuurwerk.



"Als je mensen een meldplicht oplegt, kunnen ze tijdens de jaarwisseling ook niet met vuurwerk gooien,'' zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren. Bij het betaald voetbal is deze maatregel al gebruikelijk. "Als bestuurders hiertoe overgaan, zou dat geweldig zijn. Dan zijn die lui van de straat tijdens de viering van oud en nieuw.''



Zwaar middel

De bevoegdheid om meldplicht op te leggen, ligt bij de burgemeesters. "Het is een zwaar middel, maar gemeenten lopen een groot risico als zich illegaal vuurwerk in een woning bevindt. Er moeten dan huizenblokken en woningen worden ontruimd. Het is wat ons betreft het overwegen waard.''



De politie heeft vorig jaar 150 pakketten uit de handel gehaald. "Pakketten met illegaal vuurwerk dat de kracht heeft van een aanvalsgranaat. Daarbij komt dat het, anders dan legaal vuurwerk, massa-explosief is. Gaat er een af dan gaat gaat alles af.''



Vuurwerkvrije stad?

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam pleit voor een vuurwerkvrije stad. Verkuijlen vindt een onderzoek naar de mogelijkheden een moedig besluit van de burgemeester. "Daar kijken we met veel interesse naar, maar we zien ook zorgpunten. Een dergelijke maatregel kan vuurwerktoerisme in de hand werken. Dan gaat iemand naar zijn tante in een aangrenzende gemeente waar het afsteken van vuurwerk wel is toegestaan.''