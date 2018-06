Politie wil aparte status voor agent na geweld

"Doodslag betekent dat je de intentie hebt gehad om iemand om het leven te brengen," duidt de Rotterdamse politiechef Frank Paauw, die landelijk verantwoordelijk is voor het onderwerp geweld. "Maar agenten handelen vanuit hun ambtsinstructie ter bescherming van de maatschappij, de burgers, en zichzelf. Die beginnen hun dienst niet met het idee dat ze vandaag eens iemand gaan neerschieten.''



Voor de agent zijn de gevolgen enorm, emotioneel én maatschappelijk, hoe rechtmatig hij of zij ook heeft gehandeld. "Dat is oneerlijk en dat moet veranderen," zegt Paauw.



In de huidige situatie kan bij een agent die goed heeft gehandeld, toch doodslag worden bewezen. Het slachtoffer is immers dood. En hoewel er bijna altijd ontslag van rechtsvervolging komt, krijgt de agent toch een aantekening op diens strafblad.



Wantrouwen

De politiebaas wijst op een jonge diender, die een man doodschoot en rechtmatig had opgetreden. Toch kon hij geen hypotheek afsluiten, omdat er lang onzekerheid was over zijn situatie. Het duurde 2,5 jaar voordat zijn zaak was afgewikkeld. Hij kan evenwel geen Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) krijgen en kan ook zijn familie in de VS niet bezoeken, omdat hij ooit is vervolgd voor een levensdelict.



In de nieuwe situatie zou voor hem 'vrijspraak van overtreding van de ambtsinstructie' volgen. Paauw denkt niet dat de wijziging het wantrouwen tegen de politie voedt. "Het onderzoek blijft onafhankelijk, alleen de tenlastelegging verandert."



Zwaar geweld

Per jaar zet de politie ongeveer 12.000 keer geweld in. Het gros - licht geweld - wordt intern afgewikkeld en dat blijft zo. De rijksrecherche onderzoekt ongeveer dertig keer het gebruik van vuurwapens door de politie. Naar schatting komen jaarlijks vijf agenten voor de rechter wegens het gebruik van zwaar geweld.



Op het wetsvoorstel kwamen eerder kritische reacties. "Het wetsvoorstel lijkt vooral symbolisch te zijn," oordeelde bijvoorbeeld de Raad voor de rechtspraak.