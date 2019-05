Politie rolt groot handelsplatform dark web op

De Wall Street Market had 1,15 miljoen gebruikers en 5400 verkopers. Daarmee was het de op een na grootste marktplaats op het dark web. Klanten betaalden in virtueel geld, zoals bitcoin en monero. De beheerders kregen bij elke verkoop een vergoeding van 2 tot 6 procent.



Ondergrondse marktplaats

In Finland werd eerder dit jaar ook een grote ondergrondse marktplaats uit de lucht gehaald. Silkkitie (Fins voor Zijderoute), opgezet in 2014, was de een van de oudste platforms op het dark web. Sommige gebruikers stapten na de ontmanteling over naar de Wall Street Market.



Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat alleen met speciale software zoals Tor is te bereiken. Het wordt gebruikt door oppositieleden in dictaturen, die vrij met elkaar willen praten zonder dat de autoriteiten meelezen, maar ook door criminelen die er handelen in van alles en nog wat. In 2017 nam de Nederlandse politie stiekem zo'n marktplaats over. Rechercheurs konden daardoor gedetailleerd meekijken met de illegale handel.