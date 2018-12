Politie onderzoekt verband schietpartij en handgranaat Zandvoort

De politie laat maandagmiddag weten dat er onderzoek is gedaan naar de handgranaat, en concludeert nu dat deze 'geen gevaar opleverde voor de omgeving'.



Op 26 november werd midden in de nacht een woning in dezelfde straat beschoten. Een 14-jarige jongen, die op dat moment in bed lag te slapen, raakte daarbij gewond aan zijn hand. Of hij gewond raakte door een kogel of door bijvoorbeeld rondvliegend glas, was onduidelijk.



De aangetroffen granaat is meegenomen voor verder onderzoek door medewerkers van de Forensische Opsporing.