Politie: Nog drie verdachten Utrecht vast

Gemeente zwijgt over identiteit

Uit respect voor de nabestaanden doet de gemeente Utrecht geen mededelingen over de identiteit van de slachtoffers Dat meldt de gemeente maandagavond op haar website.



Verder is er momenteel overleg met enkele betrokkenen over een eventuele herdenking. Daar is nog niets over besloten.



Er is een telefoonnummer geopend voor mensen die zoeken naar dierbaren die mogelijk betrokken zijn bij het schietincident. Het nummer is 088 269 00 00.



Alle buurtcentra in Utrecht zijn morgen open om in gesprek te gaan over het schietincident.