Politie nam vorig jaar ruim 73 duizend kilo coke in beslag

Het effect van deze internationale handel is in Europa en vooral ook in Nederland steeds meer en sneller voelbaar. Jannine van den Berg, chef Landelijke Eenheid

De productie van cocaïne in bijvoorbeeld Colombia en Peru is de laatste jaren fors gestegen en de bulk komt nog altijd binnen via de havens van Antwerpen en Rotterdam, die kampen met corruptie. Kleinere havens in Zeeland, België en Duitsland spelen ook steeds meer nadrukkelijke rollen, merkte een recherchechef op.



Tweelinghavens

In een filmpje waarin minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus de conferentie toesprak, wees hij er op dat criminelen de havens van Rotterdam en Antwerpen 'als tweelingen' beschouwen. Hij sprak zijn zorgen uit over 'de recordproductie' van cocaïne in de afgelopen jaren. Onder gebruikers van cocaïne vallen wereldwijd jaarlijks 8000 doden, waar liquidaties honderdduizenden slachtoffers vergen.



Politiechef Van den Berg memoreerde dat Nederland van oudsher 'een transitieland' is van waaruit de cocaïne verder gaat naar het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en de rest van Europa. Dat komt door 'de ligging in de delta van drie grote Europese rivieren en de uitstekende infrastructuur', gepaard aan 'de kenmerkende handelsgeest en wereldwijde oriëntatie'. "Bestrijding is alleen mogelijk door een sterke internationale verbinding."



Dreiging

Nederland heeft steeds meer last van de rol in de cocaïnehandel. Van den Berg: "Het effect van deze internationale handel is in Europa en vooral ook in Nederland steeds meer en sneller voelbaar."



Ze wees ook op de toegenomen dreiging tegen politie, officieren van justitie en journalisten die over (de gevolgen van) drugshandel schrijven. "Wij laten ons niet weerhouden door dreigementen. Wij staan voor een fatsoenlijke rechtstaat waarbinnen we criminaliteit begrenzen, preventieve barrières bekrachtigen en gewone burgers en overheidsdienaren beschermen."