Politie mag vinger tegen telefoonsensor houden

De rechtbank in Haarlem heeft in een rechtszaak over een phishing-bende geoordeeld dat de agenten rechtmatig hebben gehandeld toen zij dit deden. De verdachte wilde zijn iPhone niet ontgrendelen, waarop de politie hem boeide en zijn duim tegen de sensor aan drukte.



Hiermee is slechts een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt, vindt de rechtbank. Ook is deze handelwijze niet in strijd met het beginsel dat een verdachte het recht heeft niet te worden gedwongen om (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te werken.



In deze zaak zijn drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 198 tot 219 dagen, deels voorwaardelijk, en werkstraffen van 180 tot 240 uur. Zij hebben volgens de rechtbank onder meer nepmails van banken gestuurd aan rekeninghouders om hun gegevens te achterhalen.