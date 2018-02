Podcast over kleuteronderwijs: schiet het Nederlandse onderwijssysteem tekort?

Kinderen die nog niet eens zindelijk zijn, moeten een half uur stilzitten. Verbijsterend

"Als ik dit had geweten, had ik andere keuzes gemaakt," zegt Pettersson. "Dan had ik geprobeerd te stoppen met werken, beter gezocht naar een gastouder, of een écht goede crèche en school."



Pettersson kreeg zoveel berichtjes van ouders die zich herkenden in haar verhaal dat ze besloot over het Nederlandse systeem de podcast Opgejaagd te maken. Ze verwerkte gesprekken met ouders, die vertellen dat ze elke dag huilend hun baby van tien weken achterlaten op de crèche, en de opvang eigenlijk een veredelde parkeerplaats vinden.



Persoonlijk

Maar ze spreekt ook met deskundigen, leerkrachten en kinderen, reist naar Zweden om daar de kinderopvang te bekijken en loopt een dag mee in een Nederlandse kleuterklas.



"Ik vond de strenge discipline daar verbijsterend. Kinderen die nog niet eens zindelijk zijn, moeten elke ochtend minstens een half uur op hun billen in de kring zitten. Als ze wiebelen, krijgen ze op hun kop."



Opgejaagd is naast een journalistiek ook een persoonlijk onderzoek. Want wie denkt dat Pettersson maar lekker terug naar Zweden moet emigreren als het hier allemaal zo slecht geregeld is: dat overweegt ze serieus. Maar haar man, radiomaker Jair Stein, ziet een verhuizing minder zitten. "Hij heeft lang gezegd dat ik Zweden romantiseer en gewoon terug wil naar mijn vaderland, maar door mijn project is hij er ook anders naar gaan kijken."



De podcast is nog niet af en zal waarschijnlijk onthullen of ze hem heeft kunnen overtuigen. "Onze dochters zijn nu 4 en 7 jaar, en niet echt gelukkig op school. Voor het einde van dit schooljaar moeten we de knoop doorhakken: óf we kiezen voor alternatief onderwijs zoals een vrije school, of we vertrekken."



