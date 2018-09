Plan voor aanpak scheefhuur valt slecht: 'Dit is absurd'

De huren stijgen naar een onbetaalbaar niveau PVV-Kamerlid Alexander Kops

Bij de oppositie valt het voorstel evenmin in goede aarde. "De huren stijgen naar een onbetaalbaar niveau," aldus PVV-Kamerlid Alexander Kops. Hij vindt dat het kabinet eerst het woningtekort maart eens moet oplossen.



"Zeker zijn van een betaalbare woning betekent niet de huur opjagen van mensen zonder woonalternatief," stelt PvdA-leider Lodewijk Asscher.



Honderdduizenden scheefwoners

Er zijn enkele honderdduizenden scheefwoners in Nederland. Doordat zij een gesubsidieerde huurwoning bezet houden waar zij eigenlijk geen recht op hebben, zijn er te weinig huizen voor mensen die wel van de sociale huur afhankelijk zijn.



Maar woningcorporaties kunnen ze niet uit hun huis zetten. In extreme gevallen, bijvoorbeeld mensen die een ton of meer per jaar verdienen, zou de beoogde huurstijging in de honderden euro's per maand lopen.