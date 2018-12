Pizza, chips met smaakjes en jam worden gezonder

Eerder werd afgesproken om vanaf komend jaar 5 procent minder zout én suiker te stoppen in salades en 10 procent minder suiker in ketchup

In deze deal staat de ambitie om de consument uiterlijk in 2020 nog maximaal 6 gram zout per dag te laten innemen.



Maar eerder dit jaar berekende onderzoeksinstituut RIVM dat in het meest gunstige scenario 7,8 gram door het akkoord wordt gehaald. En de afspraken voor minder suikers in producten komen hooguit neer op 36 kilocalorieën minder per dag. Dat is ongeveer net zoveel energie als in één nectarine zit.



Zuivel en frisdrank

Staatssecretaris Blokhuis (Preventie): "Hiermee wordt duidelijk dat de ambities van het akkoord niet alleen met verbetering van productsamenstelling gehaald kunnen worden, maar dat een verbetering in het voedselconsumptiepatroon nodig is. Dit laat onverlet dat de akkoordpartijen blijven doorwerken aan een gezonder productaanbod."



In het recent gesloten Nationaal Preventieakkoord zijn ook doelstellingen en activiteiten opgenomen om de productsamenstelling verder te verbeteren en nog harder te werken aan een gezonder voedselconsumptiepatroon. Zo wordt er extra suiker uit zuivel en frisdranken gehaald en worden porties kleiner. Ook moeten we allemaal nog meer volgens de Schijf van Vijf gaan eten.