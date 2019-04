Pieter Elbers: 'Relatieve zelfstandigheid KLM is het beste'

"Belangrijk is - en dáárover hebben we onderling afspraken gemaakt - dat eerst een aantal zaken binnen de groep verder uitgewerkt moet worden," zegt Elbers. "En het is goed dat de groep nu de uitdagingen bij Air France ter hand neemt."



Inpalmen

Het inpalmen van KLM, een mogelijk gevolg van het feit dat Smith ondanks Nederlands verzet ook commissaris wordt bij de maatschappij, past daar niet bij.



De combinatie van groepsomvang en zelfstandigheid is volgens Elbers de gouden formule. "We zijn als KLM de afgelopen jaren in staat geweest onszelf steviger te maken, zowel geografisch als bij het aantrekken van passagiers."



"Wat wij als KLM en KLM'ers in de afgelopen jaren hebben gedaan, heeft een enorme bijdrage geleverd aan de groep. Het is in ons belang dat we daarmee door kunnen gaan. KLM is alive and kicking en dat blijven we ook."