Peter Beense wordt nieuwe Nachtburgemeester

De bekende Nederlandse zanger kreeg woensdagochtend de ambtsketting omgehangen op de Horecava, het jaarlijkse evenement voor professionals in de horecabranche, in de RAI.



De Nachtburgemeester is een ambassadeur voor de horeca en het nachtleven en wordt jaarlijks gekozen door de Nederlandse horeca.



De zanger is zelf al lang actief in het nachtleven, doordat hij regelmatig 's nachts op het podium staat. Ook was hij jarenlang eigenaar van een café aan de Korte Reguliersdwarsstraat.



Beense neemt hiermee het stokje over van Tino Martin.



