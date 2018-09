Pechtold: uitspraken Blok bewindspersoon onwaardig

Bijna alle fractievoorzitters doen mee. DENK-voorman Tunahan Kuzu opende het debat. Blok heeft 'de internationale reputatie van Nederland verkwanseld', zei hij. Het gaat 'enorm lastig worden om ons vertrouwen terug te winnen'.



Alexander Pechtold (D66) vindt dat Blok zijn woorden over de multiculturele samenleving moet terugnemen en excuses moet aanbieden. Als hij echt in zijn uitspraken gelooft 'past hij niet in dit kabinet', zei hij.



Een minister van Buitenlandse Zaken is volgens hem 'er niet om te prikkelen, maar om te verbinden'. Hij vindt de uitspraken die Blok heeft gedaan een 'bewindspersoon onwaardig'. Pechtold noemt de uitspraken 'onthutsend', 'bizar' en 'schadelijk'.



Reputatie van Nederland

Is de minister nog geloofwaardig en kan hij de belangen van Nederland nog goed vertegenwoordigen, vragen PvdA, SP en DENK zich af. Volgens Lodewijk Asscher (PvdA) hebben de uitspraken 'grote schade' toegebracht aan de reputatie van Nederland. "Hoe denkt hij zijn geloofwaardigheid te herstellen," wilde Lilian Marijnissen (SP) weten.



Alleen de PVV ziet het anders. Blok is in de problemen gekomen omdat 'hij eerlijk was en de waarheid sprak', zei Geert Wilders. Hij is ervan 'overtuigd' dat Blok zijn woorden meende. "Waarom zit die man niet bij de PVV," vroeg Wilders zich af toen hij Bloks uitspraken hoorde. Die heeft uiteindelijk zijn woorden ingeslikt omdat zijn baan op het spel staat, meent Wilders.



Mislukte staat

De zaak draait om uitspraken die de minister in juli deed. Hij zei toen geen vreedzame multiculturele samenlevingen te kennen en noemde Suriname een mislukte staat. Hij heeft inmiddels uitgebreid excuses hiervoor aangeboden.



De verwachting is niet dat Bloks positie in het geding is. De coalitie steunt hem, al hebben D66 en ChristenUnie nog de nodige vragen. De oppositie - behalve Forum voor Democratie en PVV - wil dat hij duidelijk maakt wat hij écht denkt over de multiculturele samenleving en of hij nog geloofwaardig is in het buitenland.



