Patiëntenorganisatie lokt proces uit voor betaalbare medicijnen

Het patentrecht is weliswaar heel sterk, maar de eigenaar mag er geen misbruik van maken

Een proefproces over de vergoeding van medicatie is een unicum in Nederland. Arnold Versteeg, een ervaren Amsterdamse zorgadvocaat die niet verbonden is aan de plannen van Inspire­­2Live, noemt een proefproces 'niet kansloos'.



"Het patentrecht is weliswaar heel sterk, maar de eigenaar mag er geen misbruik van maken. Daar lijkt het bij farmaceutische producenten soms wel sterk op. De patentbezitter moet rekening houden met de gebruiker, zeker bij medicatie die invloed heeft op leven of dood."



Onderhandelen is niet genoeg

Net als Inspire2Live denkt Versteeg dat alleen een breuk met de huidige prijssystematiek kan leiden tot een daling van medicijnprijzen. Maandag was in de Tweede Kamer een hoorzitting over de farmaceutische industrie. Daarin kwam aan de orde dat stevig onderhandelen met farmaceuten niet genoeg is. Een verkorting van het toelatingstraject voor medicatie, doelmatiger gebruik en verscherping van het patentrecht zijn andere opties.



Inspire2Live, gemodelleerd naar Amerikaanse patiëntenbewegingen tijdens de aidsepidemie, was niet uitgenodigd bij de hoor­zitting. De organisatie is extremer dan vergelijkbare instellingen. Inspire2Live riskeert daarmee de farmaceutische industrie van zich te verwijderen.



In Het Financieele Dagblad dreigde farmacieconcern Johnson & Johnson zich terug te trekken uit Nederland vanwege de harde bejegening. Dat zou betekenen dat medicijnen van het bedrijf hier niet meer rechtstreeks te verkrijgen zijn.



Kapitein vreest daar niet voor. "De meeste innovatie op geneesmiddelengebied komt van universiteiten en onderzoeksinstituten, niet van de farmaceutische industrie. De industrie koopt middelen en zet ze duur in de markt."



