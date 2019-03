Partijen vechten voor elke stem tijdens slotdebat

Het slotdebat van de verkiezingscampagne was nog niet begonnen of PVV-leider Geert Wilders besloot al de aanval te openen op VVD-leider Mark Rutte. Waar alle partijleiders voor het debat even allemaal iets mochten zeggen over de aanslag in Utrecht, verweet hij Rutte 'krokodillentranen'.



Want deze aanslag was mede het gevolg van zijn open-grenzenbeleid, vindt Wilders. Ook Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet koos meteen de aanval.



Het zette de toon voor een debat waarin elke partijleider probeerde nog even snel puntjes te scoren bij de eigen achterban.