Pand voormalig Scheringa Museum weer te koop

Het immense gebouw werd in 2015 op een internetveiling voor 947.000 euro gekocht door een vastgoedonderneming uit Stompetoren. Wat de vraagprijs is van het pand wil verkopend makelaar Geert Klaver niet zeggen.



"Het ligt in ieder geval fors lager dan de 32 miljoen die de bouw destijds heeft gekost. Het pand is van binnen nog niet helemaal afgebouwd. Daar zit nog wel enige maanden werk in,'' aldus Klaver.



De makelaar heeft een speciale website opgezet voor het pand. "Wij zien kansen om dit iconische gebouw in hartje Noord-Holland opnieuw op de kaart te zetten. De locatie leent zich bij uitstek voor (droom) bedrijven die aan de truttigheid willen ontsnappen'', zo is online te lezen.



10.000 vierkante meter

In oktober gaat het gebouw enkele weken open voor het publiek. Belangstellenden kunnen al eerder ter plekke een kijkje komen nemen. "Wie komt kijken krijgt ook de vraagprijs te weten," zegt Klaver.



Hij roept ook mensen die interesse hebben om een gedeelte van het pand te kopen of te huren. Ook vraagt hij mensen uit de omgeving om "een goede bestemming te bedenken" voor het pand.



Het complex van 10.000 vierkante meter staat al sinds eind 2009 leeg. De bouw werd in dat jaar stilgelegd vanwege het faillissement van de DSB Bank van Dirk Scheringa. Hij wilde zijn kunstverzameling onderbrengen in het gebouw, maar zover kwam het nooit.