Oudste Nederlandse scheepswrak in de Noordzee gevonden

Het is voor het eerst dat er zo'n oud Nederlands schip wordt gevonden in de Noordzee en bovendien ook nog beschikt over een lading. Die is vaak al vergaan. Koper blijft eeuwen goed en zijn ook nog eens voorzien van een merkteken van de familie Fugger, een rijke bankiers en koopmansfamilie.



Dankzij dit teken was al snel duidelijk dat het schip uit het midden van de zestiende eeuw moest komen. De familie Fugger bezat tot 1550 een kopermijn in Slowakije. De partij koper was vermoedelijk bestemd voor de haven in Antwerpen. De platen van ongeveer een meter bij een meter werden gebruikt om muntgeld van te slaan. In die tijd was daar een grote behoefte aan. Voor koper-expert van het Rijksmuseum Arie Pappot is dit dan ook een waanzinnige vondst. "Het is alsof je een pinpas vindt van 500 jaar terug.''



Balken

Het scheepswrak ligt ter hoogte van Terschelling op 22 meter diepte. Het schip is zo'n 30 meter lang en 7 meter breed en is voorzien van een zogenoemde gladde scheepshuid. De houten balken werden daarbij op elkaar gezet en niet over elkaar geschoven, waardoor het schip minder snel kon breken. Uit archievenonderzoek was al duidelijk dat deze schepen in deze tijd werden gebouwd, maar het is voor het eerst dat er nu ook zo'n schip is gevonden op de zeebodem.



"Het was een aanzienlijk schip met een vlakke bodem, waardoor veel lading vervoerd kon worden," legt scheepsarcheoloog Alice Overmeer uit. "De bouw van het schip wijst erop dat het in Noord-Nederland is gebouwd."



Op de bodem van de Noordzee zijn tot dusver 2960 scheepswrakken gelokaliseerd, maar dat zijn vooral schepen uit de zeventiende eeuw. Ook zijn er veel schepen vergaan in de Tweede Wereldoorlog. Van oudere schepen was tot nu toe niet bekend waar ze lagen. Voor Maritiem Erfgoed experts is dit een bijzondere vondst, maar stiekem hopen ze op nog veel. Want de Noordzee was ooit land, waar door rivieren doorheen liepen. Het is dus niet ondenkbaar dat er een prehistorische kano wordt gevonden. Of een Romeins schip.



De MSC Zoe verloor begin januari honderden containers op de Noordzee. In de dagen daarna spoelden allerlei soorten goederen aan op de Waddeneilanden. Minister Van Engelshoven noemde de vondst 'een geluk bij een ongeluk.'