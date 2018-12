Ouderen vaker arbeidsongeschikt voor AOW-leeftijd

Vooral leraren komen vaker langdurig ziek thuis te zitten

Hoewel bekend is dat er in deze sectoren vaker mensen ziek worden vanwege stress en hoge werkdruk, staat niet vast dat ook de instroomkans hierdoor groter wordt, aldus het UWV.



Vooral leraren komen vaker langdurig ziek thuis te zitten: hun instroomkans nam in 2016 met maar liefst 26 procent toe. In de zorg valt vooral op dat mannen vaker arbeidsongeschikt raken.



Nauwlettend

Minister Koolmees stelt in de brief aan de Kamer dat de groei van het aantal arbeidsongeschikten vooral wordt veroorzaakt doordat mensen langer moeten doorwerken.



De AOW-gerechtigde leeftijd is de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en regelingen voor vervroegde uittreding zijn afgeschaft. Ook de komende jaren zal de instroom in WIA volgens hem daarom blijven toenemen.



In 2018 zijn de voorlopige toenames echter wel minder groot dan in de jaren daarvoor. Koolmees belooft de instroomcijfers 'nauwlettend' te zullen blijven volgen.