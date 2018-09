Ouderen het vaakst slachtoffer van woningbranden

Dat blijkt uit cijfers die Instituut Fysieke Veiligheid woensdag heeft gepresenteerd.



In de afgelopen tien jaar kwamen bij 287 woningbranden 311 mensen om. Van de slachtoffers was tweederde alleen thuis. De meeste fatale woningbranden vinden plaats in veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond (11%) en Amsterdam-Amstelland (10%).



Lector Brandpreventie René Hagen: 'Voor mensen die beperkt of niet zelfredzaam zijn, zijn rookmelders alleen onvoldoende effectief. Deze mensen kunnen namelijk niet snel genoeg vluchten. Een mobiele sprinkler of een op de waterleiding aangesloten sprinkler is dan een goede aanvulling.'



Roken grootste oorzaak

In bijna zeventig procent van de gevallen werd de brand door buren, omstanders of voorbijgangers opgemerkt. Bij iets meer dan één op de tien gevallen werd de brand opgemerkt door een brandmelder.



Zes op de tien fatale woningbranden zijn veroorzaakt door menselijk handelen. De belangrijkste brandoorzaak daarbij is roken (26%). Dat kan bijvoorbeeld een sigaret zijn die vergeten wordt en een stoel in brand zet. Op een tweede plek staat koken (15%), op een derde plek elektrische apparatuur (15%).



Meubels

In 2011 werd de zelfdovende sigaret ingevoerd, maar het aantal slachtoffers is daardoor niet afgenomen. Hagen pleit daarom voor het gebruik van minder brandbaar kunststofschuim in meubilair en matrassen.



Los van dat brandbare meubels een brand snel kunnen laten verspreiden, zorgen ze ook voor veel rookontwikkeling. Hagen: 'Gesloten deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook - de grootste bedreiging bij brand - wordt beperkt. Mensen hebben hierdoor meer kans en tijd om veilig te vluchten.'