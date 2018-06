Oudere vaak door bekende uitgebuit

Dat blijkt uit grootschalig onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Ongeveer 170.000 van de 3,1 miljoen thuiswonende senioren in Nederland zijn in hun eigen woning niet veilig. De meest gebruikte vorm van ouderenmishandeling is financieel misbruik, gevolgd door psychische en fysieke mishandeling.



In de meeste gevallen gaat het om meer dan een eenmalig incident, constateren de onderzoekers. "Ouderenmishandeling komt in vele gedaanten en verschillende mates van ernst voor en kan diverse gevolgen hebben." De slachtoffers zijn vaak kwetsbare senioren, op fysiek of psychisch vlak.



Schokkend beeld

Bijna zes van de tien daders zijn man. Vaak gaat het om een vriend(in) of kennis, buurman, een broer of zus, of zoon of dochter van het slachtoffer. Regelmatig zitten deze mensen zelf ook in financiële of psychische problemen of zijn ze al met justitie in aanraking geweest.