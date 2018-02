Oud-premier Ruud Lubbers (78) overleden

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de voormalige CDA-politicus woensdag in aanwezigheid van zijn vrouw Ria en kinderen is overleden in Rotterdam.



Lubbers was van 1982 tot 1994 premier van Nederland. Hij leidde drie kabinetten. Hij was niet alleen de jongste premier toen hij aantrad, maar ook de langstzittende. Voor hij minister-president was, was hij in de jaren zeventig minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl.



Na zijn politieke carrière in Nederland werd hij hoogleraar en, later, de hoge commissaris voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties. In 2004 kwam hij daar in opspraak nadat een medewerker een klacht wegens ongewenste intimiteiten tegen hem indiende.



'Premier van mijn jeugd'

Premier Mark Rutte is geschokt door het overlijden van Lubbers. Hij roemt de CDA'er om hoe hij Nederland in de jaren tachtig door slecht economisch weer loodste. "Lubbers was de premier van mijn jeugd. Zoals hij dat voor veel mensen was. Je had soms het idee dat hij nooit meer wegging. Hij heeft Nederland internationaal op de kaart gezet."



Rutte benadrukt dat zijn voorganger niet alleen iemand was die hij uit zijn jeugd kende, maar als informateur in 2010 ook betrokken was bij de vorming van het kabinet-Rutte II. "Ik heb hem toen en later leren kennen als een intelligent, wijs en betrokken mens", aldus de premier. "Mijn hart en gedachten zijn nu bij zijn vrouw Ria, zijn kinderen en kleinkinderen. Hen wens ik alle kracht toe die nodig is om dit grote verlies te dragen.''



Premier Rutte sprak regelmatig af met Lubbers. "Een man die voor elk probleem tien oplossingen had. Hij was creatief, hyperintelligent. Helaas was hij al een tijd ziek."



Katholiek in de polder

CDA-leider Sybrand Buma noemt Lubbers in een reactie 'een groot staatsman'. "Nederland is hem veel dank verschuldigd voor de doortastende en kundige wijze waarop hij ons land uit de diepe crisis van de jaren tachtig heeft geloodst."



CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt Lubbers een groot premier. "Een bijzondere politicus, die werelden met elkaar verbond. Een ondernemer in de politiek, idealistisch en pragmatisch, intellectueel en hands-on, katholiek in de polder, altijd bereid om even met je mee te denken. Het CDA is Ruud Lubbers heel dankbaar voor alles wat hij ons land en voor onze partij heeft betekend. We zijn heel verdrietig om zijn overlijden en zullen hem zeer missen."



Herdenken

De Tweede Kamer gaat Lubbers binnenkort herdenken. Dat is na zijn uitvaart volgende week dinsdag. In ieder geval Kamervoorzitter Khadija Arib zal een toespraak houden.