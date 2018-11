Oud-minister Zijlstra aan de slag bij Volkerwessels

Volgens de woordvoerder van Volkerwessels zal hij als strategieadviseur gaan dienen. Verdere details over de aanstelling van de oud-politicus werden niet gegeven.



Zijlstra trad begin dit jaar af als minister van Buitenlandse Zaken. Dat deed hij nadat naar buiten kwam dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid in de datsja van de Russische president Vladimir Poetin.



Eerder was Zijlstra ook fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en was hij staatssecretaris van Onderwijs.



