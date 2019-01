Oud-minister Koos Andriessen (90) overleden

Andriessen was tweemaal minister van Economische Zaken, met een lange tussenpoos. Van 1963 tot 1965 diende hij onder premier Marijnen, als jongste minister van diens kabinet. In 1989 keerde Andriessen terug op het departement, om dat tot 1994 opnieuw te leiden. In dat derde kabinet-Lubbers was Andriessen juist de oudste van het stel. De CHU was inmiddels opgegaan in het CDA.



CDA-voorzitter Ruth Peetoom luidt Andriessen, die dinsdag overleed, uit als 'een bedachtzame en weloverwogen bestuurder' die 'zijn mannetje stond in moeilijke dossiers'. Andriessen was bovendien een 'heel aimabele man', ook al kan zijn 'grote en statige' postuur soms misschien een andere indruk hebben gewekt, onderstreept Peetoom.