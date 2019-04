Otten gaat Eerste Kamerfractie Forum niet leiden

De lijsttrekker is door zijn toekomstige collega-senatoren op een zijspoor gezet. Voorlopig is Paul Cliteur hun voorman. Otten is nog wel welkom als fractielid.



Dat staat te lezen in een verklaring die op de site van FvD is verschenen en 'waarin het partijbestuur zich volledig kan vinden'. Otten, ooit de drijvende kracht achter de partij van Thierry Baudet, stapte vorige week op als bestuurslid nadat bekend werd dat hij zonder toestemming een betaling uit de partijkas aan zichzelf had gedaan.



Vertrouwensbreuk

De 'gehele Eerste Kamerlijst' is zondag 'met uitzondering van Henk Otten' samengekomen om het over de ontstane situatie te hebben. "In het licht van de gerezen vertrouwensbreuk achten wij hem op die moment geen geschikte kandidaat voor het lijstwoordvoerderschap.''



De nummer 2 op de lijst, Paul Cliteur, de man bij wie Baudet promoveerde en de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van FvD, is 'met algemene stemmen' aangewezen als interim-woordvoerder. Na de installatie van de Eerste Kamer, op 11 juni, kiest de fractie een definitieve voorman of -vrouw.



De beoogd Eerste Kamerleden hebben 'oprechte verontschuldigingen' ontvangen van Otten 'voor de gemaakte fouten, waaronder de gecorrigeerde banktransactie'.



Excuses

Het is niet duidelijk of Otten bij zijn excuses ook ingingen op de kritiek die hij uitte op partijleider Baudet in een interview. Daarin stelde hij dat Baudet de partij te veel naar rechts trok en zei hij niks op te hebben met taalgebruik als boreaal, waarmee Baudet extreemrechts aantrekt.



Otten blijft welkom als fractielid. De senaatskandidaten zijn 'doordrongen van de enorme inspanningen die Otten heeft verricht voor de partij en onder de indruk van de kwaliteiten'. Volgens hen is nu 'aan ons allen de taak om eendrachtig naar buiten te treden' en de verwachtingen van de kiezers 'waar te maken'.



Overleg

Zondag hintte Theo Hiddema, die zich als lid van de Tweede Kamerfractie van FvD afgelopen week al vaker uitsprak over de strubbelingen binnen zijn partij, al op een overleg tussen de beoogd senatoren. Bij praatprogramma WNL op Zondag zei hij dat het belangrijk was wat de 'mensen die hem in de Eerste Kamer gaan omringen' vinden van zijn positie.



Ook bestreed Hiddema dat Otten een greep had gedaan uit de kas. Die terminologie vond de Kamerlid te zwaar. Het overgebleven partijbestuur (Baudet en bestuurslid Rob Rooken) gebruikte die term donderdag in een verklaring zelf wel. Baudet hield zich de afgelopen week veelal afzijdig. Hij zou voedselvergiftiging hebben gehad. Volgens de wekelijkse peiling van Peil.nl levert FvD na deze voor de partij rumoerige week twee zetels in.