Oranje zon boven Nederland door saharazand en rook

Ook rook van de grote bosbranden in Portugal en Spanje, die door de stroming naar ons land is geblazen, is hier debet aan.



Volgens berekeningen van Weeronline zit er genoeg woestijnzand in de lucht om 277 vrachtwagens met elk 30 ton zand te vullen.



De sinaasappelkleurige zon is te zien in een grijze lucht. Het zijn sluierwolken die over het land trekken. Normaal schijnt de zon daar gewoon doorheen, weet Weeronline. Maar de mix van deze wolken, Saharazand en rook houdt zonnestralen tegen en veroorzaakt een bruinige gloed aan de horizon.



De weersverwachting had blauwe lucht, zon en temperaturen tot 21 graden in het vooruitzicht gesteld. Het zit er dinsdag niet in, aldus Weeronline.