Opvang wacht op aanpassingen Stint: 'Ze staan te verstoffen'

Na het drama in Oss afgelopen september, waarbij een Stint op het spoor terecht kwam en vier kinderen overleden, werd de Stint twee maanden later verboden. Het verbod leverde voor veel kinderopvangorganisaties logistieke problemen op: het was in de ogen van velen juist hét veilige vervoermiddel. Geen gedoe met parkeren, geen kinderen die in grote groepen over straat hoefden te lopen of fietsen.



Nieuwe versie

Nu de fabrikant een nieuwe versie heeft ontwikkeld die aan de eisen van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voldoet, mag de Stint in mei - na uitgebreide keuring en onder voorwaarden - de weg weer op.