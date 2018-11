Oproep om dreumesen op stress te testen

Chronische stress in cruciale fases van het jonge leven werkt door tot op volwassen leeftijd

Als kinderen in die periode, waarin de hersenen zich snel ontwikkelen, te veel stress ervaren, zijn ze ook op latere leeftijd vatbaarder voor stressgerelateerde klachten zoals een burn-out, depressie en hart- en vaatziekten.



Armoede

Voor het NCJ reden om 'Early Life Stress' hoog op de agenda te plaatsen. "Het probleem is veel groter dan we dachten. Chronische stress in cruciale fases van het jonge leven werkt door tot op volwassen leeftijd", weet adviseur Pijpers.



Stress bij zulke jonge kinderen kan allerlei oorzaken hebben: van armoede tot een drukke thuissituatie met werkende ouders.



Het NCJ onderzocht de afgelopen maanden wat er al bekend is over chronische stress bij kinderen. Daaruit blijkt dat naast de eerste duizend dagen ook de adolescentie cruciaal is. Het zijn allemaal fases waarin de hersenen zich ontwikkelen en stress een blijvende impact kan hebben.



Prestatiedruk

Volgens het NCJ worstelen ook kinderen in andere leeftijdscategorieën met chronische stress, met name nu de maatschappelijke prestatiedruk groot is en kinderen veel prikkels binnenkrijgen door de digitale ontwikkelingen.



"We zijn geneigd kinderen te veel te beschermen, maar daardoor worden ze minder weerbaar. Het idee dat we de weg helemaal glad moeten strijken laten we los", zegt adviseur Yvonne Vanneste.