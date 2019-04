Oprichter FvD: Baudet te rechts en te ijdel

Nodeloos in de wind

Je moet een politieke partij niet "gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt'', stelt Otten. Dat de partij naar rechts opschuift en wordt beticht van racisme, hindert andere FVD'ers. "Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten.''



De speech op verkiezingsavond draaide bovendien te veel om Baudet, terwijl hij "het succes meer had moeten delen'' met zijn partijgenoten, vindt Otten. Nu de partij groeit, zal de partijleider "eraan moeten wennen'' dat hij andere FVD'ers naast zich op het podium moet dulden. Ook al is dat "best lastig voor hem''.



EU

Otten erkent dat hij en Baudet van mening verschillen over de Europese Unie. Baudet houdt vol dat Nederland die zo snel mogelijk zou moeten verlaten, terwijl zijn tweede man wel heil ziet in nauwe economische samenwerking.



Ook in het meldpunt voor 'linkse indoctrinatie in het onderwijs', dat FVD in het leven riep en op zware kritiek kwam te staan, ziet de aankomend senator niets. "Dat heeft toch iets van een kliklijn.''