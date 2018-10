Oppositie wil macht zorgverzekeraars aan banden

Het systeem lijkt nu niet te werken Ellemeet van GroenLinks

Bij bespreking van de zorgbegroting in de Tweede Kamer, vorige week, kraakte de PvdA de arbeidsmarktplannen voor de zorg van het kabinet al. Er gebeurt volgens de partij onvoldoende met de te lage salarissen en te hoge werkdruk.



"Antwoord van het kabinet: dat moet de sector zelf oplossen. Dat leidt tot ellende voor zowel medewerkers als patiënten. Van afdelingen die moeten sluiten tot patiënten die niet geholpen kunnen worden, van een hogere werkdruk en meer burn-outs tot instellingen die elkaars medewerkers wegkopen."



GroenLinks

"We kunnen sowieso een voortdurend tekort aan vast zorgpersoneel vaststellen, zeker in de grote steden," aldus GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. "En het gekke is dus nu dat er bij een ziekenhuis in de hoofdstad Amsterdam mensen moeten vrezen voor hun baan, terwijl we alles moeten doen om die krachten vast te houden voor de zorg elders."



GroenLinks wil de zorg vooral 'toekomstbestendig' organiseren. Ellemeet: "Het systeem lijkt nu niet te werken; verzekeraars hebben geen macht bij grote ziekenhuizen en knijpen de eerste lijn (bijvoorbeeld huisartsen en psychologen, red.) en kleinere ziekenhuizen vervolgens uit. Dus moeten we die macht van de grote jongens inperken en veel strenger worden op fusies van verzekeraars en ziekenhuizen."



Ook wil het Kamerlid dat er harde politieke afspraken worden gemaakt over het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de wijk, dichtbij mensen. "De gefuseerde ziekenhuizen in Amsterdam zijn peperduur, haal die basiszorg daar weg en laat ze zich alleen specialiseren. Het Slotervaart had ook een wijkfunctie, die verlies je nu. Hoe ga je dat behouden? Dat is waardevolle zorg."