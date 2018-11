Oppositie hakt in op minister over 'soap' rond Stint-drama

Ik deel de zorgen van de kinderdagverblijven en heb de branche goed en veilig geïnformeerd Minister Cora van Nieuwenhuizen

"Ik betreur het dat dit niet is gebeurd, hoewel het niet belangrijk was." Van Nieuwenhuizen heeft altijd de intentie om de Tweede Kamer goed en zo snel mogelijk te informeren, beweert ze.



Vervoer van pakjes

GroenLinks wil vanavond weten of alle informatie over de veiligheid van de Stint met de Tweede Kamer is gedeeld en of die correct was. "Vervoer van kinderen is wat anders dan vervoer van pakjes." Volgens de SP heeft de minister met haar rijverbod 'de vlucht naar voren gekozen' om jarenlang falen van het toelatingsbeleid goed te praten.



De PvdA maakt zich vooral zorgen over de gevolgen voor de kinderdagverblijven. Kamerlid Gijs van Dijk: "Wat we niet begrijpen is dat Van Nieuwenhuizen dit stevige besluit neemt met grote gevolgen, maar vervolgens niet met hulp komt richting de kinderdagverblijven. Dan zegt de minister vrij kil dat de kinderopvang de (financiële) gevolgen zelf moet oplossen."



Van Nieuwenhuizen betreurt dat ze in de communicatie kil is overgekomen, laat ze weten aan de Tweede Kamer. "Ik deel de zorgen van de kinderdagverblijven en heb de branche goed en veilig geïnformeerd." De minister heeft begin oktober zelfs gekeken naar mogelijkheden om alternatief vervoer aan te bieden via de gemeenten, maar dat is niet gelukt. Van Nieuwenhuizen zegt nog steeds mee te willen denken over een oplossing.



De coalitiepartijen willen vooral vooruitkijken. Hoe gaat de minister het systeem aanpassen zodat nieuwe voertuigen in de toekomst goed worden gekeurd en steeds weer controles moeten ondergaan als er aanpassingen aan worden gedaan?