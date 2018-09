Oppositie en coalitie fel over uitspraken Blok

Alexander Pechtold van coalitiepartner D66 wil niet alleen nogmaals excuses van Blok, maar wil ook dat die zijn woorden terugneemt.



Ook andere Kamerleden willen weten of Blok nou echt meent dat het voor verschillende groepen in een multiculturele samenleving niet mogelijk is vreedzaam samen te leven.



Geloofwaardig

Als hij echt in zijn uitspraken gelooft 'past hij niet in dit kabinet', zei Pechtold. PvdA, SP en Denk vragen zich af of Blok als minister nog geloofwaardig is, en of hij de belangen van Nederland over de grens nog goed kan vertegenwoordigen.