Ophef om protestantse anti-lhbti-verklaring

De ondertekenaars zijn predikanten, voorgangers en prominenten, overigens allemaal mannen. Een van hen is SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij.



Het gaat om de Nederlandse vertaling van de zogeheten Nashville-verklaring. De oorspronkelijke tekst werd in 2017 opgesteld in de Verenigde Staten. Daarin staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit.



Levenslange verbondsrelatie

In de tekst staat onder andere dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw" en "wij ontkennen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie."



Een andere passage luidt: "Wij bevestigen dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel. Wij ontkennen dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit."



Verhardt en polariseert

Volgens dagblad Trouw wijst de verklaring erop dat 'het debat over homoseksualiteit in protestants Nederland verder verhardt en polariseert'. Volgens de krant is het 'geen verrassing dat er in grote delen n het orthodoxe protestantisme zo over homoseksualiteit wordt gedacht'. Maar terwijl er langzam maar zeker emancipatie van homoseksuelen is, 'bevat de Nashville-verklaring teksten die juist het tegenovergestelde lijken te beogen'.



Op sociale media wordt wisselend gereageerd op de Nashville-verklaring. De voorzitter van de SGP-jongeren Willem Pos schreef op Twitter: 'Die #Nashvilleverklaring verdient onze volle steun.'



Maar hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Bert-Jan Lietaert Peerbolte zei: 'Als ik de discussie zie, schaam ik me diep voor theologen die dit onderteken'.



En predikant en EO-voorzitter Willem Smouter: 'Ik wil zo duidelijk mogelijk zeggen: geloof dit niet! Wat je identiteit ook is, man of vrouw, Jood of heiden, homo of hetero, je bent welkom in Gods huis.'