Openbare Bibliotheek Amsterdam bestaat 100 jaar

Het feestelijke programma bestaat uit diverse muziek- en theatervoorstellingen en taal- en jeugdactiviteiten.



Zo dragen talentvolle dichters voor uit eigen werk tijdens The Poetry Class. En tijdens de Grote Rebelse Voorleesestafette worden kinderen voorgelezen op een reusachtig bed. Ze mogen hun pyjama en teddybeer meenemen.



Ook mogen 100 Amsterdammers in zeven verschillende OBA-vestigingen een minuut komen vertellen over hun lievelingsboek.



Keizersgracht

Ter ere van het eeuwfeest is een jubileumboek geschreven door Joosje Lakmaker en Elke Veldkamp: 'Amsterdammers en hun bibliotheek'. Het boek toont hoe nauw het verhaal van de OBA is verbonden met de geschiedenis van de stad.



De OBA werd in 1919 opgericht door een groep Amsterdammers die de 'Openbare Leeszaal en Bibliotheek' begon aan de Keizersgracht.



Daarna groeide de OBA uit tot de grootste culturele instelling van de stad, met 27 locaties in de gemeentes Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Met bijna 175.000 leden en ruim 3,5 miljoen bezoekers per jaar.